陳建仁指出，相信只要全民團結一致，一定能夠像2021年百年大旱一樣度過這個難關。(陳世宗攝)

經濟部長王美花強調，百年大旱的今天德基水庫其實存水量只有8％，今天德基水庫目前還有60％。(陳世宗攝)

水情嚴峻避免重演2021年大旱 陳建仁：政府超前部署成果顯著

中南部水情告急嚴重，避免重演2021年百年大旱政府有何對策？還要用水力發電嗎？行政院長陳建仁今天說，因應著這個極端氣候變遷，我們都看得到全世界各個國家都面臨到乾旱問題，政府超前部署，實際上我們運用前瞻建設計畫，已經開始整建很多抗旱水井及伏流水建設，可以看得到這個效果相當顯著。

陳建仁指出，因應極端氣候的變遷，政府超前部署運用前瞻建設計畫，已經開始整建很多抗旱水井，以及伏流水建設，可以看得到這個效果相當顯著。希望大家能夠一起來努力，我們多找水、多調水、多省水。這次旱災的情形，實際上比起百年大旱，沒有下雨的時間更長，可是我們水源的調度，相對來講是相當成功的。

陳建仁說，在整個過程當中，希望中央跟地方大家一起來努力，把這個水情的狀況能夠維持得更好，讓所有水的供應能夠更理想。呼籲大家一定要節約用水，相信只要全民團結一致，一定能夠像2021年百年大旱一樣度過這個難關。現在的狀況比起當時要來得更好。

王美花表示，政府前瞻建設在水資源開發上，其實就看到全球氣候變遷，各國都越來越乾旱，所以有需要來加強水資源的建設。在百年大旱的時候，確實我們也找出更多聰明的方法，來做水源的調度跟新增的水源；所以在百年大旱後，我們對於各個水庫，其實都非常謹慎地在儲水跟調度。

王美花說，今年度旱災情形，從嘉義、台南到高雄是比較嚴峻；相對來講，中部目前水情都是穩定，我們的水力發電，事實上最主要是來自中部德基水庫的大甲溪流域跟日月潭的抽蓄水力。德基水庫目前存水量，如果以百年大旱同一天來比，百年大旱的今天德基水庫其實存水量只有8％，今天德基水庫目前還有60％。

德基水庫主要是提供大台中地區的用水，甚至少部分支援苗栗，跟少部分支援彰化地區，它的用水目前最主要是民生跟農業，這一段時間其實是春耕整田期，所以這一段期間其實是農用的水，大於民生的用水，等到這個整田期過後，變成本田期的時候，這個用水量就會恢復到比較正常。

王美花強調，現在德基水庫的放水是供下游民生跟農業使用，我們都很謹慎地調度，在放水前中間經過德基水庫5個水壩發電；我們用水之前來做發電使用，並不會為要發電而增加放水。相反地，我們就是看到這段期間的水情，我們都在商量可以怎麼樣更謹慎地來放水，這個就是我們現在的策略。

水情嚴峻避免重演大旱對策超前部署