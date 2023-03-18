台南市政府今年首場大型就業博覽會18日在善化區文康育樂中心登場，新冠肺炎疫情解封，帶動人力市場熱絡，科技業領銜提供超過全場3分之1的職缺，吸引1200人求職，媒合率破5成，全場最高月薪是1家科技廠商的產品開發工程師，逼近7萬元。

台南市每年舉辦4場大型就業博覽會，今年首場在善化區登場，台南市政府與南科管理局聯辦，全場82家廠商開出4153個職缺中，南科由台積電帶頭的9家科技廠商就占了1409職缺，比例大於3分之1，7成是工程師職缺，有6成職缺薪水超過4萬元。台灣穗高科技公司的產品開發工程師職缺，開出月薪從43900元至68400元不等，逼近7萬元。

整場就博會下午結束，共吸引1200人參加，媒合率達52.5％。台南市長黃偉哲、南管局長蘇政綱都到場為求職者加油打氣。

南科管理局表示，南科園區去年景氣成長，園區營業額連續2年破兆元，成長破35％，台南加路竹園區員工有9萬2000人，台南園區3期還在擴建，7月可提供廠商建廠，可望再創近5000個就業機會。

受惠於南科發展加上疫後解封，台南市失業率連續4年為6都最低，去年失業率3.6％較前年3.9％更低，台南市勞工局認為是疫後觀光業發展，帶動產業人力市場熱絡，降低失業率。

黃偉哲表示，近年就媒合平台的服務更周全，現場還有志工幫忙修改履歷，整理儀容，協助求職者呈現最好一面。