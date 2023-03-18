剛終止3連勝的灰熊客場交手西區弱旅馬刺，比賽走向卻不如外界預想，不過僅管馬刺一度領先多達29分，最終仍遭無情逆轉，灰熊最終在延長賽以126比120力克馬刺，同時也創下了隊史最多分差的逆轉秀。

灰熊開賽短暫取得5比0領先，但接下來的時間全看馬刺小將表演，單節投進8顆三分球，灰熊首節結束以26比35落後，馬刺也越打越來勁，在查克柯林斯（Zach Collins）第2節單節獨拿13分的帶領下，馬刺帶著23分領先優勢進入半場休息時間。

布蘭漢（Malaki Branham）在第3節剩下7分50秒時投進三分球，馬刺正式來到本場最多29分領先，這下似乎也打醒了沉睡中的灰熊，迪倫布魯克斯（Dillon Brooks）連續命中三分球，肯納德（Luke Kennard）更是在中場砍進驚天壓哨三分球，三節結束只以81比93落後。

末節灰熊迅速將比分縮小成個位數，馬刺在剩下最後一分半時仍有9分領先，卻無法將勝利的大門給關上，貝恩（Desmond Bane）、肯納德接連貢獻三分球，比賽剩下1.8秒即將結束時，布魯克斯在右側獲得大空檔砍進三分，灰熊成功以109平進入延長賽。

遭拖進延長賽的馬刺，無法撐住灰熊猛烈的三分球攻勢，終場以6分之差吞下敗仗，完成大逆襲的灰熊則是打破隊史落後最大分差逆轉紀錄，繼續維持西區第2的排名，但落敗的馬刺也如願以償，在火箭拿下3連勝後，馬刺靠著這次的敗仗來到西區墊底位置，距離狀元籤又更進了一步。