國民黨選策會即日起終止運作，民進黨新聞部主任張志豪今表示，也就是停止選策會，也停不了國民黨的黑金體制，這不過是欺騙社會，虛晃一招罷了。這只是宮廷內鬥後停止了選策會，但問題的本質還是沒有改變，這些黑金成員只是化整為零。

張志豪強調，小組成員非黑即金，朱立倫作為黨主席，應該為自己的失敗決策和領導，鄭重道歉。

張志豪表示，再次提醒國民黨朱主席、新北市長侯友宜，這只是你們宮廷內鬥後停止了選策會，但問題的本質還是沒有改變，這些黑金成員只是化整為零，繼續隱身在決策中心。

張志豪指出，侯友宜不要繼續閃躲，「你所謂到黑金復辟，到底是誰？」不敢指名，就是欺世盜名。

張志豪說，國民黨停止選策會，只是企圖用假動作掩飾黑金復辟的真相，如澎湖縣議長陳昭玲、雲林縣議長沈宗隆、苗栗縣長鍾東錦，還有桃園市議長邱奕勝、南投縣議長何勝豐、台北市副議長葉林傳、南投縣副議長潘一全等人，都是國民黨在2022年縣市首長、議員選舉時，把這些人列入提名，甚至在當選後還當上正副議長，所以「國民黨是反黑金，還是支持黑金？」為此呼籲國民黨不要「假動作、真黑金」，人民都看在眼裏。