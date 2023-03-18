國民黨近日因選策會名單一事掀起茶壺裡的風暴，但隨著秘書長黃健庭今（18）日宣布，將停止該組織運作後，藍營內部再爆出，下禮拜的中常會上，將要通過成立中央提名委員會的議案。據了解，這次的名單將有別於選策會，國民黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都將入列，並有舉足輕重的地位。

據《太報》報導，有國民黨黨務人士指出，國民黨主席朱立倫目前已開始籌組提名委員會，並對未來成員發出邀請，且絕對會邀請侯友宜。該人士指出，如果不找侯一起承擔，於情於理都沒辦法解釋，且侯友宜應該也會受到外界的壓力，不過目前還沒得到回應。而侯友宜本人今稍早被問到提名委員會一事，也說「願意一起共同面對」。

知情人士指出，2024選戰的提名委員會會以九合一選舉「中央選舉提名委員會」成員為基礎，但改由國民黨內4大直轄市市長為主要核心，原則上一定會包含侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政，另嘉義市長黃敏惠也會邀請。

知情人士透露，對於提名委員會，朱立倫認為要提出亮眼的名單，讓大家降低對選策會的關注，現在黨中央跟侯友宜一方都在為之前的事情踩剎車，並推動將提名機制回復到提名委員會上面。