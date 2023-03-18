繼賓士之後，好市多再推豪車，一名網友分享，逛好市多驚見一輛紅色的藍寶堅尼玩具車在賣場中展示，一輛只要7199元，比之前開賣的賓士玩具車8899元還要便宜，吸引網友們熱烈討論。

一名網友今天在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享》上分享，好市多賣場開賣「藍寶堅尼」，根據現場展示的車子可見，亮眼的紅色車身，搭配上質感的黑色座椅，讓不少人超動心，而且一輛只要7199元，引起網友討論。

不少人看了價格標示牌才發現，原來好市多販售的藍寶堅尼只是一輛電動玩具車，並不是真正的跑車。「原來是玩具」、「藍寶堅尼來了」、「中壢店有賣，是電動玩具車」、「X是玩具車喔！」

另有網友表示，實際到現場看了以後，塑膠感滿滿，和正版跑車落差挺大的，要買來給孩子玩的人可以斟酌。也有網友發現，這款玩具車現場購買的價格比較便宜，根據好市多官網，這輛藍寶堅尼電動車要7715元，比現場售價貴了516元。