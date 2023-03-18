西湖鄉今年柚子花期延後2至3周，目前僅有少數花苞發出。（謝明俊攝）

西湖鄉柚花季從本周開跑。（謝明俊攝）

西湖鄉柚子山可以遠眺後龍西湖溪海口的大型發電風車，視野非常遼闊。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊18日主持西湖鄉柚花季啟動。（謝明俊攝）

西湖鄉長高阿賜歡迎大家前來西湖賞柚花。（謝明俊攝）

西湖鄉柚花季從本周開跑。（謝明俊攝）

苗栗縣最重要的文旦柚產區西湖鄉，每年到了3月春暖花開時分，就是柚子花盛開的時候，清香的柚子花在山間隨風飄揚，遠遠就可以聞到特殊清香，吸引許多遊客專程前來賞花，西湖鄉休閒產業發展協會18日特地安排旅遊踩線團齊聚西湖，由苗栗縣副縣長鄧桂菊宣布柚花季起跑，歡迎各地遊客同來西湖鄉一遊。

今年西湖鄉的柚子花，因受到連續乾旱，以及多波大陸冷氣團南下侵龍台灣影響，導致柚子花開花季節延後2至3周，目前西湖鄉湖東休閒農業區內柚子山周邊的文旦柚，都剛剛抽出新葉芽，部分花苞芽也剛剛萌發，雖然離柚子花期還有一段時間，但為了讓遊客能提早接受到西湖鄉柚花季的旅遊資訊，提早安排假期旅遊，西湖休閒產業發展協會特別在18日安排旅遊業者同齊西湖鄉湖東休閒農業區，率先體驗以電動自行車等方式一遊西湖鄉柚花季。

今年的柚花季將從3月15日起至4月15日止，維期一個月，遊客到此可以透過電動自行車四處漫遊西湖鄉，包括客庄風情、柚子山花香之旅等，協會並印製導覽地圖及消費商家資訊，旅客只要到西湖鄉遊客服務中心就可取得相關資訊，其中，包括西湖鄉遊客中心在內的12個商家及旅遊點都特別推出折扣優惠，讓遊客享有更好的消費CP值。

18日上午柚花季起跑儀式，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持，鄧桂菊表示，每次的柚子花子來臨，滿山遍野的柚花香都令她驚豔不已，柚花不僅香氣特殊，遊客賞完柚花後還有柚子可吃，來看看西湖鄉純樸美麗的客庄風情，享受清靜的好山好水，實在是令人流連忘返。