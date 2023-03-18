有夠離譜！日前一輛重機行駛在台68線快速道路內線車道，因不明原因遭到後方黑色BMW轎車惡意衝撞，騎士因重心不穩，先是撞上分隔島後，倒地滑行、翻滾數公尺遠，而BMW駕駛卻當場肇逃，整個過程全後方轎車的行車紀錄器所拍下，誇張行徑形同謀殺！

一名網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段事故影片，只見畫面中，一輛重機行駛在內側車道，因不明原因遭後方黑色BMW轎車高速左拐衝撞，騎士連人帶車先是撞向分隔島，隨後向前滑行、翻滾數圈後倒地，甚至差點被右後方車輛輾到，騎士勉強站起後，一跛一跛地走到路旁避難，而肇事駕駛卻當場逃逸，過程全被後方轎車行車紀錄器所拍下。

據了解，事故造成騎士右手粉碎性骨折，手機也因此噴飛不見，目前警方正積極調查當中，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

影片曝光後引發熱議，BMW駕駛誇張行徑讓網友們怒轟，「殺人未遂？」、「這是謀殺吧！！」、「先不管對錯，這是應該已經算是蓄意傷害或謀殺了吧？」、「這蓄意殺人了，不管前因發生什麼事，這樣有過份了」、「為何要撞人？ 有糾紛也不能這樣吧，後方車輛如果反應不過來，是直接碾過去」。