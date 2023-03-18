購買外傷用醫療物資規避審查？ 陳建仁：依法執行、接受國會監督

俄烏戰爭觸動危機意識，政府盤點國內戰時緊急物資，並動用第二預備金，由衛福部統籌跨部會動支上億元，購買外傷用醫療物資，是否有規避審查之嫌？行政院長陳建仁18日強調，預算都經過立法院審議通過，執行的時候，依法執行，也接受國會的監督。

行政院長陳建仁、經濟部長王美花、水利署長賴建信等人，今天上午到馬鞍壩視察大甲溪水情。立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣及台中市長盧秀燕均到場為民喉舌。

陳建仁指出，俄烏戰爭之後，實際上，我們政府就有體會到，需要有這個戰略藥物的整備；在中國不斷地武力恫嚇及文攻武嚇的情況下，我們也覺得有必要來做相關的戰備醫藥物資的整備。

陳建仁強調，衛福部也在這個部分能夠超前部署，然後做很好的規畫，所以目前這個戰備物資的採購，還有儲存、整備，實際上都已做得相當完善。政府預算實際上都有經過立法院的審議通過，我們在執行的時候，也是依法執行，也接受國會的監督。