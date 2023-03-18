3月21日早上5點24分正式進入「春分」，小孟老師在臉書上分享開運3撇步，包括「春分」立蛋、接「春分」水、吃太陽餅，只要照著以下步驟，就能帶來好磁場讓運勢旺整年，另外也分享6項禁忌，包括不宜吃冰或過辣食物、劇烈運動、探病、過度行房、開車超速和避免清晨上山等，以免破病造成身體不適。

【春分開運3撇步】

1、春分立蛋

3月21日早上5點24分進入「春分」，這時將蛋豎立起來，就能讓運勢旺整年。

2、接春分水

在3月21日早上5點24分打開飲水機，或水龍頭的水，接著用杯子接水後喝下，也可用洗臉的方式，代表開春大吉。

3、春分吃太陽餅

可在3月21日早上5點24分吃太陽餅來迎接「春分」，就能帶來好磁場。

【春分6項禁忌】

1、不宜吃冰和過辣的食物

「春分」為季節交替的日子，因此不可吃冰或過辣的食物，以免身體不適。

2、不宜劇烈運動

「春分」時節變化大、氣溫不穩定，因此不可以劇烈運動，以免心臟不適。

3、不宜探病

因「春分」是一年的開始，所謂一年之計在於春，因此不宜探病。

4、不宜過度行房

「春分」為季節交替的日子，因此不要過度行房，容易身體虛弱染上風寒。

5、開車不宜超速

「春分」需避免開車超速，因為霧氣較重容易發生交通事故。

6、避免清晨上山

「春分」節氣裡霧氣會較重，開車上山容易因看不見路而發生意外。另外，行走在山上也容易濕氣較重導致滑倒。