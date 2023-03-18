3月21日早上5點24分正式進入「春分」，小孟老師在臉書上分享開運3撇步，包括「春分」立蛋、接「春分」水、吃太陽餅，只要照著以下步驟，就能帶來好磁場讓運勢旺整年，另外也分享6項禁忌，包括不宜吃冰或過辣食物、劇烈運動、探病、過度行房、開車超速和避免清晨上山等，以免破病造成身體不適。
【春分開運3撇步】
1、春分立蛋
3月21日早上5點24分進入「春分」，這時將蛋豎立起來，就能讓運勢旺整年。
2、接春分水
在3月21日早上5點24分打開飲水機，或水龍頭的水，接著用杯子接水後喝下，也可用洗臉的方式，代表開春大吉。
3、春分吃太陽餅
可在3月21日早上5點24分吃太陽餅來迎接「春分」，就能帶來好磁場。
【春分6項禁忌】
1、不宜吃冰和過辣的食物
「春分」為季節交替的日子，因此不可吃冰或過辣的食物，以免身體不適。
2、不宜劇烈運動
「春分」時節變化大、氣溫不穩定，因此不可以劇烈運動，以免心臟不適。
3、不宜探病
因「春分」是一年的開始，所謂一年之計在於春，因此不宜探病。
4、不宜過度行房
「春分」為季節交替的日子，因此不要過度行房，容易身體虛弱染上風寒。
5、開車不宜超速
「春分」需避免開車超速，因為霧氣較重容易發生交通事故。
6、避免清晨上山
「春分」節氣裡霧氣會較重，開車上山容易因看不見路而發生意外。另外，行走在山上也容易濕氣較重導致滑倒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。