南投橫山、八卦山賞鷹平台有鳥類專家駐點進行導覽解說，帶遊客認識「灰面鵟鷹」等過境猛禽。（參山處提供／楊靜茹南投傳真）

「灰面鷲」大約清明節前後行經南投市八卦山，當地人稱為「清明鳥」、「掃墓鳥」。（參山處提供／楊靜茹南投傳真）

賞鷹活動從3月18日至4月5日登場，18日在文德國小舉辦南路鷹市集等生態保育推廣活動。（參山處提供／楊靜茹南投傳真）

八卦山區小的溪流和山谷之間有熱對流，所以群鷹就在這邊盤旋。（參山處提供／楊靜茹南投傳真）

南投市公所與參山國家風景區管理處等舉行「2023鷹緣聚會」活動登場，社區志工在賞鷹平台駐點導覽，現場驚呼聲此起彼落，遊客驚艷：「遠遠看起來只是一群小黑點，還是覺得很開心，恨不得自己的望遠鏡能好一點。」活動至4月5日止，其中25日、26日參山處安排「賞鷹專車」，並推出2天1夜生態遊程。

參山處長曹忠猷表示，各式鷹類每年春分後從南洋地區北返回西伯利亞原棲地，其中以灰面鵟鷹（又稱「灰面鷲」）最多，大約清明節前後行經南投市八卦山，當地民眾稱為「清明鳥」、「掃墓鳥」，每年大概有3萬隻灰面鵟鷹過境台灣，北返行經八卦山區休息，捕食蜥蜴、老鼠、蛇類等補充體力，目前觀測到上千隻飛過八卦山上空，21日前後估計鷹群會更多。

賞鷹遊客說，他們一大早就來南投市八卦山的橫山賞鷹平台，看到一群一群的灰面鷲在空中盤旋，匯集成壯觀的鷹球、鷹河，乘著風一路北返，超壯觀的。也有人驚呼，灰面鷲遠遠看起來像是一群小黑點，「恨不得自己的望遠鏡能好一點」。

野鳥學會專家指出，八卦山北段這邊有很多小的溪流，小的溪流和山谷之間會有熱對流，所以群鷹就在這邊盤旋，可以觀賞牠們的飛行姿態、隊形變化，預估21日過後群鷹爆量，最適合觀賞。

參山處指出，賞鷹活動從3月18日至4月5日登場，南投橫山、八卦山賞鷹平台有鳥類專家駐點進行導覽解說，其中25日、26日有6輛次的「賞鷹專車」，分別從田中及彰化火車站發車前往南投市橫山賞鷹平台，鳥類專家在賞鷹平台指導遊客觀賞灰面鵟鷹及各類留鳥的生態，並推出2天1夜生態體驗遊程。

參山處為了推廣八卦山脈的生態旅遊，設計5條一日遊及2條二日遊的「生態旅遊」遊程，除了認識「灰面鵟鷹」，還有具特色的淺山動植物，如油桐花、獨角仙、紫斑蝶、螢火蟲等，體驗八卦山的自然生態之美。