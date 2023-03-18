假交友詐騙層出不窮，北部一名林姓女子因單身多年，在朋友鼓勵下，2020年6月透過國外網站認識一名年紀相仿的英國籍男子，對方聲稱是加油站承包商，希望以結婚為前提交往，開始用WeChat與林女聯繫噓寒問暖。

孔女收到假冒海關的註冊證書。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

後來男子向林女表示，將到新加坡拓展事業，不斷以繳交材料費、信用卡遺失、繳交地方稅、買相關設備等藉口向林女借錢，期間長達近3年，期間林女曾有懷疑，但男子不斷以自己是虔誠的天主教徒為由說服林女，並羅織要與她共創石油王國的未來，直到今年2月農曆年前，林女向家人借錢要幫男子還款，家人才發現林女可能受騙，陪同林女至警局報案，統計近3年來已「資助」超過1300萬元。

詐團要求孔女須再支付135萬元的註冊費。 （翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局表示，藉由臉書、交友軟體或其他社群，以假交友尋求「真愛」的詐騙案件，去年被害人共有2000多人，男性及女性各半，且多集中在20歲以上未滿60歲的青壯年，約占8成1，是此類詐欺案件的高風險族群。

林姓女子3年來共匯款資助對方逾1300萬元。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北部另一名孔姓女子，去年8月初在IG認識華裔法籍型男吳男，經過一個月噓寒問暖、照三餐問候，吳男向孔女表示要返台拓展服裝事業，託運貨品及行李需要協助，要求孔女先代墊邊境清關、海關抽查及行李註冊相關費用。

刑事局提醒假交友詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

一開始孔女匯款100萬報值手續費，即收到台北關務署交付的註冊證書，同時表示貨品遭海關抽查須繳交手續費，孔女擔心貨品遭扣押恐耽誤他們的結婚規劃，於是至今年1月初前後共計匯款15次，最後孔女收到簡體字的海關通知貨品清關程序已完畢，但還須支付135萬元註冊費，孔女起疑發現吳男多日不讀不回，才驚覺受騙痛失220萬元。

刑事局提醒，民眾使用交友軟體或各大社交平台，看到對方帥氣美麗的大頭照，並提出以「結婚為前提交往」，但在聯繫過程中拒絕見面或視訊，事後還利用投資、親人生病等理由借錢，千萬別被愛情沖昏頭，先與周邊親朋好友討論或撥打110或165辨別話術，以免被騙。