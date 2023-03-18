苗栗縣政府爭取中央經費整修後龍鎮過港隧道前步道及涼亭。（謝明俊攝）

苗栗縣政府爭取中央經費整修後龍鎮過港隧道光雕設備。（謝明俊攝）

苗栗縣政府爭取中央經費整修後龍鎮過港隧道前通道。（謝明俊攝）

後龍鎮公所爭取在好望角成立能源教育館。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮海岸線被畫定為縣定濱海特定區，縣府沿著海岸線打造一條海風綠光自行車道，為了優化沿線休憩設施，並將後龍鎮、通霄鎮觀光資源串連一氣，文觀局爭取經費整修，日前全部完工，未來配合立委陳超明爭取後龍好望角景點設立綠能教育園區，將成為苗栗縣濱海最重要的觀光帶。

為推動苗栗縣後龍鎮與通霄鎮海岸線旅遊亮點串聯，提升海線地方觀光發展，苗栗縣政府文觀局向交通部觀光局爭取建設「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程」，工程內容包括過港隧道既有鋪面修復、喬木修剪及移植、新設涼亭、隧道入口美化、欄杆施作、砌石擋土牆。另外，在海角樂園新設涼亭，白沙屯拱天宮壓花地坪鋪面、陶磚鋪面、燈光及照明等。全部工程3月初完工。

文觀局長林彥甫表示，這項計畫以海風景觀廊道沿線及過港隧道南端步道空間，全長約4公里，並往南串接至白沙屯拱天宮文化遊憩區塊，周邊觀光遊憩據點豐富多元。

由於海風景觀廊道緊鄰後龍好望角，先前在立委陳超明爭取地方創生計畫，陸續修整好望角周邊登山步道、3座大型停車場及大型公用廁所，與過港隧道、貝塜山連成一氣，已成全台優質的觀景平台之一，遊客從觀景平台上能直接欣賞陸域風機、離岸風力等能源景觀。

因此，陳超明積極向經濟部爭取在好望角設置新能源通識教育館，讓後龍好望角成為大小朋友獲取能源知識的重要場域，經過多次會議與現勘，獲得經濟部政務次長曾文生現場允諾支持，並會請能源局全力協助，同時，陳超明也要求工研院一同加入，讓這座新能源科博館成為能源教育的新標竿。屆時完成後，將使好望角成為多元化的休憩區域。