知名主持人黃子佼口條流利、台風穩健，出道34年拿下11座金鐘獎座，主持風格備受肯定。近日他受訪時，無預警向「綜藝大哥大」張菲公開道歉，自認當時個性太躁、EQ不及他。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃子佼透露憲哥（吳宗憲）、菲哥（張菲）主持時，一定要吃飯至少1.5小時以上才要回來，當時他覺得太浪費時間而感到焦急；多年過去，黃子佼成為主持一哥，才明白那是放鬆自己的習慣，如今到了他們那個年紀，體悟到工作空檔吃想吃的東西有多重要，「不過我當年很氣他們兩個！」

黃子佼接著向張菲道歉，坦言張菲的節目就是巨星的光芒，直接蓋過他，而黃子佼年輕時太想求表現，積極地接話，常會破壞張菲的節奏，但張菲從來沒有罵人，還會帶他吃牛排慶生，讓黃子佼感念不已：「再一次公開跟菲哥說謝謝你！」

黃子佼曾在Podcast節目《劉軒的How to人生學》中，透露心目中最優秀的主持人是張菲，他回憶對方的主持節奏較慢，當中藏有很多巧思，且擅於照顧每一個人，讓大家都有笑點，又不會讓自己失色，讓他佩服不已。