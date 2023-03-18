頭份國中團樂團日前參加全國學生音樂比賽傳出捷報，勇奪「特優」佳績，這是繼去年之後連續2度傳捷，校長鍾萬煋獲悉欣慰不已，感謝家長全力支持，指揮老師及全體團員的努力更是令他感佩，希望全體團員們能在音樂路上繼續發光發熱。

頭份市國份國小國樂團擁有非常長遠歷史，向來被視為中港溪最重要的國樂團搖籃，2019年頭份國中國樂團成立後，部分頭份國小國樂團學生畢業後昇至頭份國中就讀，得以接續深入習練，加上校長鍾萬煋任內全力推動樂團活動，並經常在縣內許多活動擔任暖場或主場表演，表現獲得許多縣民肯定，逐漸打出名號。

苗栗縣頭份國中國樂團連續2年獲得全國學生音樂比賽特優。（頭份國中提供／謝明俊苗栗傳真）

校長鍾萬煋說，頭份國中國樂團成立雖然才4年，其中2年還因疫情影響全國停賽，直至去年及今年恢復賽事，頭份國中國樂團都連續獲得特優佳績，實屬不易。學生在指揮及各樂器分部老師的辛苦指導，以及熱心家長的支持，演奏技巧大大進步，能夠連續榮獲特優佳績，就是給團員最好的肯定。

家長後援會副會長鍾雪鈴說，學校重視藝文教育，大力推動音樂團隊，讓學生多元探索、發揮潛能，辦學獲得肯定。每次學生參加年度的全國音樂賽都相當投入，勤練不斷，期許展現最佳的實力。練習過程，看到孩子注重團隊合作，不斷的精益求精，家長陪伴辛苦，成果值得享受。

指揮溫育良說，今年國樂合奏比賽，演奏兩首曲目，指定曲「小鎮節景」，自選曲「打鬼」。學生都能將平日所學的實力，發揮淋漓盡致，獲得評審青睞，脫穎而出，獲得國中組的唯一特優，非常不容易，證明事在人為。

學務主任彭馨慧說，透過學習樂器與合奏練習，能增進孩子們團隊合作及培養抗壓性，有了音樂的薰陶讓孩子們的氣質與眾不同，演出時，專注與認真的表情，就是他們最美的那一刻。