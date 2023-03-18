藝人成語蕎近期鮮少出現在螢光幕上，但時常透過社群平台向粉絲分享近況，昨（17）日在限時動態中開放粉絲提問，其中有許多人提到4年沒上的《綜藝玩很大》，她回應：「別給節目添麻煩」。

成語蕎昨（17）日透過IG的問答功能與粉絲互動，有許多人提到了成語蕎的演藝事業，她表示自己很喜歡演戲，期待未來能有更多作品，「只是常上綜藝的我確實比較難被想到，去年很榮幸能跟黃秋生老師上課，目前的我也會持續學習，一切都要看機會～我也會持續努力」。

至於綜藝節目的部分，她說道：「台灣節目製作費有限，有時候會找年輕價錢甜甜價的吧」但會持續充實自己。而有人點名她4年沒上的《綜藝玩很大》，成語蕎坦言，「怕高怕黑怕蟲，天生懼高症真的是無法克服，心臟有問題很多遊樂設施又不能玩，我別給節目添麻煩」，直言自己對玩很大的實境節目沒有辦法，上節目只會造成製作單位的困擾。

成語蕎自2007年以模特兒身分出道，擁有甜美的外表，有小侯佩岑之稱，也發行過2本寫真集，喜歡挑戰自己的她，嘗試跨足演員、主持及歌手，但近期比較少出現在螢光幕上，讓許多粉絲感到疑惑。