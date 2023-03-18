桃園市觀音區近期路邊許多電桿發生漏電起火事故，許多民眾驚見電桿頂端出現一團火光，深怕影響用電，或火星掉落下方草叢引發火災，這類「電桿發爐」事件光在近一周內就發生超過10起，令民眾心驚驚。地方民代建議台電加強清掃並增加巡檢人力。台電回應，沿海地區受鹽霧害影響，剛好近期當地天氣適逢起霧和毛毛雨，才會出現漏電情形，但未造成停電，會持續加強礙掃作業。

台電說明，桃園觀音電桿起火是受鹽霧害與天氣狀況影響，才會出現漏電起火情形，將持續加強礙掃作業。（台電提供／蔡明亘桃園傳真）

市議員吳進昌表示，草漯地區民眾近來發現，路邊電線桿疑因不明原因，頂端常冒出火光宛如「發爐」，擔心發生危險，電桿上整團火星若掉落到地面草叢，恐使雜草樹葉起火，安全疑慮令人擔心，建議台電加強巡檢頻率，避免發生危險事故。

桃園觀音地區電桿頂端近來經常發生起火事件，民眾嚇得心驚驚不敢靠近，擔心發生危險。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

市議員許更生提到，觀音居民看到電桿火花都相當害怕，會立即通報警消和台電前來處理，沒人敢靠近現場，地方也反映電桿起火雖沒造成停電，但許多住家都會瞬間性跳電，三不五時就跳電，讓居民不禁疑惑「電廠明明就在觀音，怎會如此？」

台電公司桃園區營業處統計，近期於3月12日發生4件、3月16日發生9件桿上火花事件，並未造成停電事故。台電說明，桃園沿海地區受「鹽霧害」影響，春季期間經長期晴朗天氣後，鹽塵會附著在電桿的橫木擔上，若恰巧碰到當地起霧或下毛毛雨，就會造成電桿設備出現不正常的洩漏電流放電現象，才會出現火花。

台電表示，針對這類事故，台電會以水霧沖洗桿上設備進行礙掃，清除附著在設備上的鹽塵，減少事故發生。以往施作礙掃作業期間為每年的11月至隔年3月，因應鹽塵害日益嚴重，已提早於10月就施作礙掃工作，為抑制桿上火花案件持續發生，目前台電已計畫繼續執行礙掃至4月，台電將持續加強礙掃，消彌桿上火花事故。