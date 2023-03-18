人工智慧已經成為全人類最關注的領域，尤其是聊天機器人ChatGPT問世後，更是掀起一波熱潮。然而ChatGPT幕後推手OpenAI首席執行長Sam Altman卻在近日受訪時坦言，人工智慧將重塑人類社會的樣貌，但隨之而來的風險確實令人擔心，尤其是可能被用來進行大規模的假訊息攻擊。

ABC報導，就在OpenAI公司透過GPT 3.5版本創建 ChatGPT聊天機器人並在全球爆紅之後，人們開始對其下一代GPT-4抱有極高關注，Sam Altman表示，「模型並不完美，但他可以在統一律師考試中取得PR90的成績，同時在SAT數學測驗中取得接近滿分的成績。」

儘管Sam Altman對於旗下產品獲得成功感到開心，但他也坦言人工智慧帶來潛在危險令他難以入眠，「我相當擔心這些模型會被用來進行大規模的假訊息攻擊，現在編寫程式的能力越來越好，不肖人士可以用於進行網路攻擊。」

Sam Altman並沒有分享人們常見的恐懼，即人工智慧未來能自主做出決定，進而統治世界，因為他認為，「這些模型與人工智慧技術需要依靠人類輸入指令，這是一種非常受人類控制的工具。」

此外，Sam Altman補充說道，「可能會有一些人沒有設下安全限制，而社會只有有限的時間來弄清楚如何對此做出反應，因此如何監管、處理都相當重要。當然，我們也一直與政府、監管單位保持密切聯繫。」