為了讓社會大眾瞭解女性勞動價值，有就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高雄市政府合作擴大「25淑女事件」50周年活動，除了遭詬病與「提升勞工福祉」科目不合外，獨厚高雄也惹議，勞動部因而再編列4000萬元經費，提供各縣市申請推展女性勞動計畫經費。

為求後續補助計畫能符合行政程序，並讓各地方政府亦可申請辦理推展女性勞動價值相關活動，勞動部去年年底訂定「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫補助作業要點」，並新增「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫」及函知各地方政府可依在今年1月底前提出補助申請案。

除了高雄市政府提案外，包括新竹縣政府、彰化縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府及屏東縣政府共有6案，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，過去縣市政府可透過就業安定基金辦理防治就業歧視等相關活動，但未有專門針對推廣女性勞動人活動，而高雄市政府已有相關提案，因此編列4000萬元提供各縣市政府申請。