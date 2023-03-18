清明節將至，北市消防局從3月18日至4月5日期間，將派員在28處合法公立公墓地區進行車巡勤務，並於3月18日、19日、26日及4月1日、2日、3日、4日、5日等假日時段，由消防局及北市義勇消防總隊人員，在富德靈骨樓、富德公墓及陽明山第一公墓進行駐守警戒及防火宣導，以防範墓地火災發生。

消防局表示，近日民眾露天焚燒紙錢及雜草等行為，已造成國內多起墓地火災，產生空氣汙染、破壞環境生態，甚至危害人員生命財產安全，為預防災害發生，建議民眾在掃墓時可採用「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」等不使用火源方式，多加利用環保局、殯葬處集中代焚紙錢及「追思紀念網」線上祭祖服務，並且記得垃圾要帶走，以降低火災風險和保護山林環境。

北市消防局宣導掃墓不用火，並在公墓駐守警戒。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局指出，目前已有各種防災相關App，民眾可多多下載利用，「臺北市行動防災App」，可以即時知道天氣、雨量等資訊，作為掃墓前的參考及準備；墓地多位於偏遠山區，一旦發現火災，「視訊119 App」可立即將災害影像及報案地點GPS座標，傳送至119救災救護指揮中心，有效縮短消防人員到達災害現場時間；另外如有發生患者突發呼吸心跳停止之緊急事件，「急救先鋒App」可快速啟動生命之鏈，召喚志願者立即施以CPR急救或拿取AED電擊，在救護人員到達前，爭取更多搶救成功之機會。

消防局呼籲，民眾在清明祭祖慎終追遠同時，不忘火災預防工作，以不用火源的方式掃墓，同樣能夠表達對先人的緬懷與敬意，不僅可以預防火災發生、防止空氣汙染，也可以維護環境生態。