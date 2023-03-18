器捐者「阿賢」曾犯持搶傷人案、吸食毒品入獄，出獄後洗心革面，為陪伴生病的母親，從事高勞力、工時彈性的工作，未料某天不幸遇上車禍離世，阿賢母親大愛簽下器捐同意書，捐出阿賢器官造福至少5個家庭，中國附醫18日上午舉辦追思音樂會，感謝器捐者及家屬。

睽違3年，中國醫藥大學附設醫院18日上午舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，中國附醫社會工作室也於現場播放「放心去旅行」影片，播出每位捐贈者的影像及家屬的思念，捐贈者讓受贈者們擁有健康的身體延續人生旅途，希望透過影片讓愛傳遞下去。

中國附醫指出，阿賢母親曾說，「我兒子一生中沒有做過太多好事，如果可以在他生命的最後救更多人，對他也是一種祝福」，雖不捨仍簽下器官捐贈同意書，捐出阿賢的心臟、肝臟、腎臟、眼角膜及皮膚，造福至少5個家庭，而後不久阿賢母親也過世。

器捐者「阿賢」的姪子（左2）代表接受器官受贈者獻花。（中國附醫提供／潘虹恩台中傳真）

器官受贈者鄧先生表示，他去年的身體狀況真的很差，感謝器捐者大愛捐肝，經醫療團隊救治接受全肝移植後，讓他可以重生，很感謝、慶幸能出生在台灣，印證了「台灣最美的風景是人」這句話，社會充滿了愛。

器官移植中心榮譽院長鄭隆賓表示，台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，近3年受疫情影響，器官捐贈人數下降。目前台灣有1萬711人正等候器官捐贈，其中肝臟移植等候者999人，腎臟移植等候者高達8100人，希望藉此呼籲民眾踴躍響應器官捐贈，讓即將殞落的生命繼續發光發亮。

音樂會中鄭隆賓帶領現場來賓、醫療團隊及與會人員共同演唱歌曲「感恩的心」及「感謝你的愛」，並於會後一同前往「器官捐贈紀念牌」前默禱與獻花，追悼摯愛的親人，場面溫馨。