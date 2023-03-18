新北市中和區華新街萬應宮外道路今（18）日下午發生機車3載自撞鐵皮圍籬事故，年約60歲的騎士頭部重創當場死亡，2名乘客輕傷送醫，警方已封鎖現場調查事故原因。

中和華新街下午發生一起自撞死亡車禍意外，一輛機車失控自撞路邊護欄後摔落邊坡，造成兩名6旬老翁急一人死亡。(戴志揚翻攝)

中和華新街下午發生一起自撞死亡車禍意外，一輛機車失控自撞路邊護欄後摔落邊坡，造成兩名6旬老翁急一人死亡。(戴志揚翻攝)

據了解，今天下午1時50分許2名均60多歲的男子攔下1輛機車，請騎士載他們下山，於是3人共乘1輛機車，下坡時車行不穩，自撞路邊鐵皮圍籬，3名男子均跌下邊坡，2名乘客肢體擦傷疼痛、意識清醒，分別送往新店慈濟醫院及雙和醫院醫治，騎士則頭部受到撞擊，當場死亡。