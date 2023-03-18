外科醫師鍾雲霓表示，她常常收到肛門的照片被問有沒有長痔瘡，但光從一張照片實在難以判斷患者的狀況，建議大家有任何疑慮都去看醫生。不過，近日她收到一張男性生殖器的照片，被要求能否辨認上面有沒有痔瘡，讓她當場傻眼，因為生殖器上不可能長痔瘡。

外科醫師鍾雲霓今天在臉書上分享，由於專業的問題，她很常收到網友傳肛門照，私訊她能否幫忙辨認有沒有長痔瘡，但很多事情不是單靠一張照片就可以判斷，如果很想知道就去醫院看診檢查。而且一般來講，如果沒有出血或疼痛的狀況發生，就算內診檢查發現肛門附近有點怪怪的，通常也都會不理它，追蹤就好。

鍾雲霓表示，收到大量的肛門照就算了，畢竟這還算是她的守備範圍，但最近她收到了一個男網友發送「男性生殖器」的照片給他，詢問上面是否有長痔瘡，姑且不論這個行為是否算是騷擾，生殖器上不可能長痔瘡，就好像頭上不會長痔瘡一樣。

鍾雲霓指出，男性生殖器上不會長痔瘡，所以如果發現上面出現突起物，比較有可能會是梅毒軟性下疳或菜花，身上哪些部位會長痔瘡，這個資訊上網查都找得到，要提問也要先做點功課，把握基本的知識。

鍾雲霓也呼籲說，男生傳性器照片給女生，並不會讓女生覺得很帥，若想要交友或吸睛，建議發送型男打扮的照片或健身有成的肌肉照過來，寄個「大象照」是怎樣？不過，如果有人真的有本事養一頭大象，歡迎發送您養的大象照片來分享。

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