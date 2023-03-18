高通全球資深副總裁暨首席營運長陳若文大分享，「高通將是台積電亞利桑那廠4奈米的首批客戶」，雙方的合作很早就開始評估。他進一步談到，其實有多聲音對台積電亞利桑廠有些誤解，確實有很多位於美國的大客戶要求產能可以在美國做，但這並非是將台灣的產能搬到美國，只是希望在美國可以有第二供應，很多人誤會是將台灣得產能都搬到美國，這不是美國公司的要求，就美國公司的立場，只是想要在有突發狀況時，可以有第二產能供應。

半導體人才全球大競逐，陳若文表示，今年高通在台灣的人才擴編會繼續，沒有什麼太大改變，肯定台灣的人才於全球來看相對齊全，學校訓練也做很多，只是，台灣遲早還是有需要面對的問題，因為台積電一直在擴產，勢必吸收越來越多的人才，最終恐發生互相挖角的狀況，真正的問題就是台灣有沒有真的好的營運政策，綜觀海外類似新加坡、美國、加拿大等，對人才政策相對非常寬鬆，儘管互相挖角一個方法，可以藉此提升工程師薪資，但有沒有好的營運政策會台灣半導體市場的一個問題。