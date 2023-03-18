苗栗市高齡84歲的邱姓老翁，臨老仍想入花叢，在臉書社群網站上結識1名暱稱「淇淇」的「女網友」，誆騙老翁買遊戲點數給她就可見面出遊，老翁信以為真，興沖沖地到超商要購買遊戲點數，店員一見老人家年紀那麼大，直覺其中必有詐，趕緊打電話求助警方趕來勸阻老翁上當。

這名邱姓老翁是在FB社群網站認識一名暱稱「淇淇」的女網友，雙方互加LINE通訊軟體持續聯繫，日前，「淇淇」主動邀約老翁見面出遊，但要求老翁需先購買遊戲點數才願與老翁一同出遊，老翁信以為真，興沖沖地跑到住家附近的超商，向店員表明要購買3萬元的遊戲點數，店員見到老翁如此年高，怎麼可能會玩桌遊，直覺其中必有問題，趕緊打電話通知轄區苗栗警分局北苗派出所派員到場處理。

北苗所警員詹泉任、李宣璋獲報趕往超商找到老翁了解事發經過，老翁起初不願說明購買原因，經警方耐心詢問，才出示手機LINE通訊軟體與「淇淇」女網友對話內容，並稱因對方要求購買點數才答應一起出遊，才依照指示至超商購買遊戲點數，員警當場向老翁解說，這個手法就是詐騙集團常用的「假交友，真詐騙」手法，老翁才如夢初醒確認「淇淇」就是詐騙集團，並向警方及店員道謝，讓他保住老本，躲過這次「桃花劫」。

苗栗警分局持續推動「識詐」宣導工作，近期已成功攔阻3件「假投資、真詐財」及1件「假交友」詐騙案，警方也再次呼籲，網路、手機APP、Line通訊軟體等交友訊息，多有詐騙陷阱，若於對話內容中出現要求匯款投資、購買遊戲點數及戰地軍官寄送包裹滯留海關等理由，均有可能係詐騙集團伎倆，遇此類情形時千萬不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。