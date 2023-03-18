凱特在大英國協日（Commonwealth Day）沒向英王查爾斯行屈膝禮引發關注

儘管英國刮著大風，但仍阻擋不了英王查爾斯和王室核心成員前往倫敦西敏寺（Westminster Abbey）慶祝年度盛事大英國協日（Commonwealth Day）。

據CNN新聞網17日報導，查爾斯13日在主題演說中強調，要創造國協永續與和平的未來。然而，就在各式慶祝活動展開時，卻引發了王室觀察家的熱烈討論。

眼尖的王室迷發現，威爾斯王妃凱特並沒有向公公查爾斯行屈膝禮。眾所周知，王室成員在國王和王后出現時，都要行鞠躬或屈膝禮，以對王室大家長表示敬重。

薩塞克斯公爵夫人梅根去年12月在網飛（Netflix）的紀錄片中，曾把與女王的第一次會面，比喻為美國「中世紀時期」的低俗主題晚宴。而她邊回憶這「緊張」時刻，邊深深行了一個誇張的屈膝禮，並大笑說，當女王離開時，尤吉妮公主、她的先生傑克，還有尤吉妮的媽媽佛姬都說，「『妳做得很棒』，但謝了，我根本不知道自己在做什麼。」

而長久以來，凱特始終以優雅和知進退，並能謹守王室禮儀而廣受讚揚。所以許多人對她在大英國協日時，竟然沒向查爾斯行屈膝禮感到困惑。

至於凱特當時沒向查爾斯行屈膝禮，比較可能的原因，就是王室成員只需要在當天第一次見到君主時行屈膝禮，再次見面時就不需要了。而當天查爾斯和卡蜜拉，還有威廉夫婦是分別驅車前往會場，因此很可能他們先前很可能已見過面，所以凱特就不需要再行屈膝禮了。

事實上，除了對君主外，王室成員可以按照個人選擇，向比自己位階高的對象鞠躬，或是行屈膝禮，並沒有非遵守不可的禮儀準則。