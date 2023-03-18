Here's Olivia Pichardo making history as the first woman to play in an NCAA Division I baseball game today for Brown. (First-pitch groundout.) pic.twitter.com/aQDiWovrEe — David Adler (@_dadler) March 17, 2023

效力於布朗大學（Brown University）的奧莉薇亞（Olivia Pichardo），日前在NCAA第一級別賽事中登場打擊，成為該層級首位出賽的女性棒球員。

來自紐約皇后區的奧莉薇亞，與大谷翔平同樣具備二刀流身分，從小與棒球為伍的她，除了投球外也具備負擔外野防守的能力。去年11月奧莉薇亞以沒有運動獎學金的條件，成功加入布朗大學棒球隊，奧莉薇亞希望成為其他女性棒球員的榜樣，努力實現棒球夢。

奧莉薇亞透過布朗大學棒球隊YouTube頻道表示：「我很高興大學出現越來越多女性球員，無論是什麼層級，能看到良好的進展真的很棒。這為下一世代的女性剷平了道路，讓他們知道這些目標是能夠達成的，夢想雖然很大，但相信她們能夠做到。」

近日交手布萊恩大學（Bryant University）的比賽，奧莉薇亞在球隊1比10落後情況下，9局下半代打上陣，她瞄準第一顆球做揮擊，結果擊出一壘方向滾地球出局，但也因此成為NCAA最高層級賽事中第一位登場的女性棒球員，而奧莉薇亞並不是首位在大學比賽出場的女棒球員，根據外媒《Baseball For All》報導，今年包含奧莉薇亞在內，共有5位女性棒球員分屬在NCAA各層級的賽事，奧莉薇亞的出現將激勵更多女性追逐棒球夢想。