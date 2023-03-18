失依、受虐孩童持續增加，彰化家扶中心受縣府委託辦理寄養服務，持續招募寄養家庭，18日舉辦授證典禮，今年度共有61戶家庭擔任寄養兒愛的港灣，資深寄養父母陳錦發、郭后同分享投入25年、照顧過28名孩子，笑說「都被孩子追老了！謝謝這群孩子，教會我們看見生命的韌性」。

彰化縣政府目前寄養安置76名兒少，包含遭受不當對待及嚴重疏忽、性侵、失依、經濟困難、遺棄等等，特殊兒少所佔比例為32％，寄養父母提供照顧辛苦且不容易。

彰化家扶中心受縣府委託辦理寄養服務，持續招募寄養家庭，18日舉辦授證典禮，今年度共有61戶家庭擔任寄養兒愛的港灣。（彰化家扶中心提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶中心表示，受虐兒等持續攀升，加上寄養家庭老化，寄養家庭一直不足，今年共有61戶扛起重擔，招募不易，今年設定目標再新增5戶，目前彰化縣已累計26戶服務10年以上的資深寄養家庭，新加入6戶成為新生力軍。

彰縣府社會處和彰化縣家扶中心18日對守護兒少滿20年的榮退寄養家庭、滿25年特殊貢獻寄養家庭以及6戶資深寄養家庭進行表揚，感謝寄養父母超乎血緣的愛，讓孩子茁壯與成長。

投入寄養家庭20年的王韋人、黃寶慧分享，過去無意間看到招募資訊，奮不顧身投入，照顧35名兒少，照顧過的孩子都經歷不當對待的傷痛、叛逆、逃家、情緒失控、出現攻擊行為，但打不倒他們想要付出的心。王韋人說，要退休實在很捨不得，但已屆齡加上身體負荷狀況必須退休，看到曾經照顧過的孩子走過傷痛、快樂成長，是最大感動，如果再有一次的選擇機會，仍然會加入寄養家庭的行列。

陳錦發、郭后同擔任寄養家庭25年、照顧過28名寄養兒少，有許多自立或成家立業後，逢年過節仍會主動傳訊息關心、問候，彰化家扶特別安排2位神秘嘉賓，原來是他們的女兒與曾受照顧的孩子阿彬排除萬難的趕到典禮現場送花，真摯地說「爸爸、媽媽辛苦了」讓夫妻倆一下子眼淚潰堤，淚珠撲簌簌滑落，感動現場所有人。