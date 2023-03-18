生性堅靭的百歲人瑞陳阿婆獨自住在三義高中下方的老宅裡，燒柴種菜樣樣都還能自己來，像陳阿婆這樣的老人，在慢城三義還有上百人，華山基金會三義站長黃育菁前後投入10年功夫來照護這些老人家，黃育菁努力付出，沒想過退出，也沒想過老人們會給她什麼樣的回饋，直到知名麵店老闆娘不收她麵錢的那一刻，說著，「我知道你為我們老人家做很多」黃育菁為老人家的肯定而感動。

苗栗縣三義鄉百歲人瑞陳阿婆獨自住在老宅，華山基金會三義站長黃育菁（左）定期前往探視。（謝明俊攝）

老家位在苗栗山邊一個小鎮，但黃育菁從小就隨家人搬到台中縣后里區，加入華山基金會的行列後，她每天都得從后里開了近半個小時的車程來到慢城三義，在這裡她目前有69個老人家要定期去訪視照料，如果以每天探視2個老人家來計算，她探視一輪，就得花一個月時間。

黃育菁投入照護三義的老人家，至今已花了10年時間，把她最寶貴的青春全部獻給這些老人家，不會說客家話的她，現在勉強可以用簡單的客家話和老人家們對話，言語是其次，重要是那顆熱誠的心。

苗栗縣三義鄉百歲人瑞陳阿婆獨自住在老宅，華山基金會苗栗縣站長杜靜容（左）三義站長黃育菁（右）前往探視阿婆。（謝明俊攝）

在黃育菁負責照護的老人家，最年長的陳阿婆現年剛滿百歲，從阿婆爽朗的笑容裡，看不出阿婆的百歲高齡，阿婆現在還會砍下屋後竹子當柴燒水洗澡，還在家前庭院裡種些蔬菜自用，一早健步如飛地出門到附近的伯公點根香，根本不是難事，身體硬朗得讓人懷疑她的年紀。

以陳阿婆的年紀來說，她的孫子外孫女們都已4、50歲了，所以30出頭的黃育菁在輩份上來說，可算是阿婆的曾孫女了，看到黃育菁前來探視，阿婆就像招呼自家孩子般地親切，老少間的互動，是一種極度信賴的表現。

黃育菁負責69位長輩們，最遠地位在三義與卓蘭交接的「矮山」聚落，靠近鯉魚潭水庫大壩，每天往返在這些長輩的住處之間，黃育菁可以如數家珍地指著，這戶人家姓誰名啥？家裡有那些人？長輩就等於是她的家人。

黃育菁說，她加入華山基金會後，就從來沒有想過退出離開，每天煩惱的就是那個老人家囑付的事還沒完成，她不只要照護69個老人家，還得努力拉攏社區的長輩們成為她的義工隊行列，因她要完成照護百位老人家的目標，得靠義工的支持。

黃育菁投入10年青春從未想過什麼樣子的回報，但就在不久前，她午間到三義知名的老麵店吃麵，吃完付錢時，剛好老麵店的女老店東坐在櫃檯，當場表示要請她吃，「我知道你為我們三義的老人家做很多事！」雖然是簡單的一碗麵，卻代表了老人家們給了黃育菁最大的肯定。