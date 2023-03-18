電價4月起將調漲，包括住宅、小商店、產業三大類用戶等估計177萬戶受衝擊。然而，經濟部表示，為顧及民生物價及促使用電度數較高用戶節約能源，住宅700度以下凍漲，有1,231萬戶，相當於93％的用戶不動。對此，資深媒體人黃揚明痛批「不食人間煙火」。

經濟部昨(17)日表示，住宅700度以下凍漲，有1,231萬戶，相當於93％的用戶不動；小商店1,500度以下不調整，有76萬戶，占整體84％；此外，為照顧學生上課環境，學校不調整。

對此，黃揚明今(18)日在臉書表示，他一向支持電價該反映成本，該漲就要漲，但經濟部宣布電價上漲方案，卻稱93％民生用電住戶平均用電未達700度，所以不受影響，「這種說法真的就是不食人間煙火」。

黃揚明質疑，年度每月平均度數不到700度，難道夏季的用電就不會破700度嗎？直批這是基本的邏輯謬誤。更何況許多租屋族的房東，會趁電價上漲提高房租或每度電的計算單價，「這都是房東說了算，而不是政府說了算」。此外，當用電1,500度以上的小型商家電價可能調漲3~5％，產業用電電價調漲5~17％，未來都可能形成再一波的物價上漲。

黃揚明強調，台灣的物價上漲幅度若與歐美許多國家相比當然相對緩和，但不代表政府就可以粉飾太平，假裝幾乎沒有影響。