小哈利（庾恩利）是伊能靜和前夫庾澄慶的兒子，最近歡慶21歲生日，在社群平台分享男扮女裝的照片，火速登上微博熱搜。

小哈利16日迎接21歲生日，人在國外的他，在IG限時動態放上「birthday dress」的慶生美照；畫面中，他頂著黑色的中分長捲髮，身穿羽毛款的上衣和長裙，腳踩露趾高跟鞋，舉手投足都散發仙氣，引發外界熱議，甚至登上微博熱搜。

許多大陸網友留言力挺：「做自己喜歡的樣子，自己開心舒服就好。為什麼要按別人眼裡男生固定的樣子去生活」、「他開心就行，又不犯法」、「只要不進女廁所就好，尊重祝福」，但也有人持反對意見：「不認為這是一個正常男人能幹出來的事！」、「真失敗，本來可以正常的，父母長期沒時間管教，就變成這樣」。

小哈利前年8月以藝名「En-Li恩利」宣布正式出道，對穿搭、時尚很有想法的他，不被性別限制住，勇敢穿上女裝示人，但曾擔心過是否會影響到伊能靜的工作；對此，伊能靜力挺兒子，告訴他：「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」。

至於庾澄慶的看法，他跟伊能靜比較起來較為低調，選擇默默支持小哈利做喜歡的事，除了第一時間關注小哈利的微博帳號，受訪時也說：「我覺得小孩做他想做的事情，然後健康快樂就完美了」，毫不在意兒子穿女裝引起的爭議。