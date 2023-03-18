寄養家庭招募不易，但有家庭以愛接力，母女合力照顧9名寄養兒童，給予沒有血緣的孩子滿滿的愛；台南市政府社會局今天與南、北台南家扶中心共同舉辦大台南寄養家庭授證典禮，由副市長趙卿惠頒發78戶寄養家庭合格證書及表揚屆滿服務5年到20年寄養家庭17戶，背定寄養爸媽長年為寄養兒少的用心付出。

社會局長盧禹璁指出，近年隨著寄養原因日益複雜及人口結構高齡化影響，寄養家庭招募不易，為號召更多民眾加入寄養服務行列，社會局針對寄養家庭具備保母證照並取得居家托育服務證書者，加發寄養補助費1萬元，希望鼓勵有愛心的民眾共同參與寄養家庭的服務，今年有6戶新家庭加入寄養家庭服務。

台南市政府今天頒發78戶寄養家庭合格證書。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

授證典禮由趙卿惠手持「圍爐」字牌與寄養家庭代表-江晏瑩媽媽及其2位女兒林苡津、林欣鈺，一起和寄養童圍爐品嘗家的溫暖。趙卿惠表示，寄養家庭是孩子的安全避風港，當兒少原生家庭發生重大變故或父母不當照顧，藉由寄養家庭溫暖的照顧，讓生命遭逢變故的孩子，重新找回家的溫暖，感謝寄養家庭願意打開家門，成為孩子生命中的守護者。

社會局指出，目前台南合格寄養家庭共78戶，照顧寄養兒少共61名，值得一提的是，江晏瑩、林苡津、林欣鈺母女3人合力照顧過9名寄養兒童， 2位女兒分享，因長期看到擔任寄養家庭的媽媽，下班後用心準備孩子喜愛的料理、陪伴寫作業、假日一起到戶外遊玩，看到媽媽對寄養兒童無微不至的照顧，深受感動，因此一起加入寄養服務。