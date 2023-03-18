一代波神葉子楣當年以性感無辜的臉蛋和36F傲人上圍風靡演藝圈，近日葉子楣的近照曝光，可見她優雅老去，但招牌凶器始終未減分量。而葉子楣過去受訪的一段影片也被挖出，可見她穿了低胸裝扮兔女郎，露出深邃事業線，主持人問她身材火辣平時遇到女性民眾會不會被投以異樣眼光？她回應自己其實覺得不會，大家都對她滿好的，還有人會說是她的粉絲，「平時很喜歡看妳」。

據TVB官方微博分享，今年逢兔年，過去有不少女星都曾打扮成兔女郎的造型，其中久未在螢光幕前露面的葉子楣身穿一身大紅色低胸裝相當搶眼，主持人虧：「很多人覺得妳的設計師很好，經常能突出你的優點」，暗指葉子楣的服裝常能凸顯出她的雙峰，葉子楣這時沒生氣，笑回：「是不是，那介紹給妳認識好了？」

葉子楣多年前淡出演藝圈。（圖／中時資料照片）

主持人聞此則說，她覺得就算認識了葉子楣的設計師，自己也沒有什麼優點好凸顯，主持人又問，平時逛街的時候遇到男生對方會有什麼反應？葉子楣無奈說，什麼人都有，有的人會「多嘴多舌」，但有些會挺好，話鋒一轉，主持人又好奇：「那會有女生忌妒妳嗎？」葉子楣則回，就她的經驗真的還好，很多女生反而比想像中支持她。

葉子楣表示，自己的女性粉絲比想像中多，有時在路上遇到，對方會表達善意，直說平時很喜歡看她出現的電影，間接表示自己雖然身材好，但並非女性公敵。影片中還有劉嘉玲、吳君如等人扮兔女郎的片段，尤其是劉嘉玲大露美背拍綜藝節目裡的單元劇，和張學友、呂方有對手戲，可說相當經典難得。