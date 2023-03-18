懷俄明州今天成為美國第一個禁止使用墮胎藥的州，這是保守派領導的州反對墮胎的最新舉措。

法新社報導，懷俄明州州長高登（Mark Gordon）在簽署墮胎藥禁令後，呼籲議員採取進一步行動，提案將全面禁止墮胎寫入州憲法，並交由民眾公投。

高登在聲明中表示：「我認為需要盡快針對這個問題做出決定，好讓懷俄明州的墮胎問題獲得最終解決，最好的方式是透過人民投票。」

美國最高法院去年作出推翻「羅訴韋德案」（Roe versus Wade）保障墮胎權的歷史性裁定之後，反墮胎組織在全美各地展開一系列活動，爭取全面禁止墮胎。

在此同時，德州聯邦法院法官很快將就是否禁止在全美銷售一款廣泛使用的墮胎藥做出判決。

終止妊娠藥物「美服培酮」（Mifepristone）十多年前獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准使用，多年來可尋合法管道取得這款藥物。

然而，德州法官卡奇馬力克（Matthew Kacsmaryk）可能會下令在全美各地將這款墮胎藥下架。