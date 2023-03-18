路透社報導，國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將於24至30日訪問中國。

路透社今天引述國際貨幣基金（IMF）消息人士透露，喬治艾娃將於26日在北京舉行的「中國發展高層論壇」（China Development Forum）進行演說，並於30日在海南省瓊海市舉行的博鼇亞洲論壇（Boao Forum for Asia Annual Conference）年會發表演講。

會議期間，喬治艾娃也將參加一些場邊活動，並與當局舉行雙邊會談。

喬治艾娃一直敦促中國更積極參與債務減免計畫，特別是向北京大量借款而陷入困境的國家。喬治艾娃2月在印度舉行的20國集團（G20）財長會議場邊主辦了主權債務圓桌討論，中國官員參加了會議。

北京後來同意對斯里蘭卡提供具體融資保證，這將為國際貨幣基金對斯里蘭卡的29億美元紓困計畫解套。但目前未知北京是否也會對於尚比亞等其他陷入債務困境的國家提供類似保證和債務減免。

中國政府堅持，多邊開發銀行分擔窮國的債務減免，但遭到世界銀行（WB）、美國、其他富裕國家與開發中國家的反對。