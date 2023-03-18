捷運三環六線之一北環線環蘆洲三重段CF680B區段標今(18)日辦理開工動土典禮，由新北市長侯友宜以及台北市長蔣萬安共同主持，未來北環線蘆洲三重段完工後，三蘆地區的居民前往雙北市區將節省20分鐘時間；侯友宜表示，該段經過6次招標，終於在今天順利開工動土，無論興建過程有多艱鉅，自己與蔣市長有信心用最快的速度完成。

目前北環線計有6個區段標，新北境內3個區段標，除目前施工中「CF680C蘆洲北機廠段」及今天開工的「CF680B蘆洲三重段」外，尚有「CF680A五股蘆洲段」區段標在經過5次招標流標後，目前正進行預算檢討。

新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安18日共同出席環狀線北環段CF680B區段標開工動土典禮 。（姚志平攝）

另外南環線於新北境內「CF670大坪林文山段」區段標也在檢討預算當中，南北環線總經費約1369億元，其中新北境內545.9億元，新北市府負擔357.6億元，中央則補助188.3億元；針對經費不足部分，侯友宜要求新北捷運局務必協同台北捷運局儘速檢討財務計畫修正，加速推動南北環線早日完工。

侯友宜表示，本次開工北環線蘆洲三重段CF680B區段標橫跨蘆洲及三重地區，自蘆洲區中山一路下方，以地下潛盾隧道方式興建，沿集賢路至重陽橋頭，全長約3.2公里計3座地下車站，路線可與蘆洲線徐匯中學站及規劃中的五泰板輕軌F01站銜接轉乘，未來將大幅提升市民搭乘捷運的便利性，三蘆地區的居民不管是前往新北市板橋區或是台北市內湖區都將縮短20分鐘以上的車程時間。

侯友宜指出，由於該段在標招標期間雖遭遇新冠疫情、缺工缺料，造成營建產業物價上漲，導致歷經5次公告招標流標，工程預算也由原本的102億元調增至173億元，終於順利在第6次招標決標，未來面對最艱鉅捷運興建，自己跟蔣市長有決心把環狀線用最快的速度做好。

侯友宜表示，2030新北捷運願景將六線齊發，除今日開工的南北環線中的北環蘆洲三重段，還有三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、汐東線及淡海輕軌二期等都將加速推動，可新增營運路線51公里及48座車站，2030年朝向每10萬市民享有3座車站目標努力，與東京、首爾齊平，讓新北將成為國際級大城市。

新北捷運局長李政安指出，南北環線全長20.7公里18座車站，本市境內8.2公里，北環線6座車站、南環線1座車站，待南北環線完工後，加計目前營運中新北環狀線第一階段，本市可達36.1公里32座車站，完成捷運三環六線中第一環。