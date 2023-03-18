許多外食族喜歡吃自助餐，能自由挑選各種菜色。一名男網友分享，日前發現某間自助餐店有超多滷蛋，開玩笑說，簡直是「雞蛋自由」，同時他也拍下了自己挑選的菜色，一共付出120元，讓他覺得相當便宜。未料，照片一出，卻讓眾網友吵翻了。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，他發現永和某間自助餐店「雞蛋自由」，滷鍋裡面有滿滿一堆滷蛋，完全不需要排隊、爭搶，從他上傳的照片可見，2個裝得滿滿的餐盒裡有高麗菜、花椰菜、菠菜、排骨、3顆滷蛋，結帳金額為120元，讓原PO不禁笑說：「真俗」。

貼文曝光後，羨煞一票網友，留言直說，「我半個月沒吃到蛋了」、「有夠便宜」、「你這邊的高麗菜真的便宜到哭耶，而且3顆蛋就價值60元了，好便宜」、「便宜！而且菜看起來很新鮮可口」、「120這樣好佛，在哪裡呀」，原PO也在留言串回應，該店位於永和智光街一帶。

不過也有網友抱持相反意見，認為價格並不便宜，「這在台南75，頂多85」、「兩塊肉120你也開心」、「這樣120很貴」、「自助餐幾乎都不缺蛋啊」、「120是被當盤子了吧」、「在南部這樣大概只要30元，還送炒飯」、「盤子果然不會覺得自己是盤子」。