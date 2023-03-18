新北市環保局18日舉辦「111年度優良機車排氣檢驗站頒獎典禮」，表揚去年度轄內評鑑優良的35家定檢站，其中昆輝機車行在過去11年均獲得優良定檢站，獲得唯一「五星級金站獎」；而在各定檢站與民眾配合下，新北市機車定檢率大幅提升，今年2月份機車定檢率更創新高達84.34％。

環保局主任秘書陳美玲表示，此次優良定檢站評鑑針對2022年度新北市轄內設置1年以上定檢站評鑑，依各定檢站執行排氣檢測品質查核、定檢成效、販售或改裝非認證排氣管等3大項目評分，共遴選出1站「五星級金站獎」(連續5年為優良定檢站)、4站「金站獎」(連續2年為優良定檢站)及30站「優良定檢站」。

陳美玲說，本次評鑑競爭相當激烈，能從中脫穎而出實屬不易，今日除要恭喜獲獎定檢站外，也向所有協助環保局執行機車排氣定檢業務的相關人員表達肯定與感謝。

環保局表示，本次獲得「五星級金站獎」的昆輝機車行，已連續11年獲頒優良定檢站，該站機車排氣檢測數也是新北市定檢站的前三名。而燦贏實業有限公司、謝氏機車業行、錕達車業有限公司及國葉車業有限公司4家定檢站皆獲本次「金站獎」殊榮。

另外評鑑委員更從排名前15名優良定檢站中選出4家「特色定檢站」予以肯定：「驗車神槍手獎」由金旺昇機車行獲得，其運用現代網路資訊便利優勢，經營店內社群網站及官方LINE群組逾1萬名成員。

而永湛車業有限公司獲「友善定檢站獎」，其積極協助環保局宣導及推動老舊燃油機車汰舊換購，去年協助汰換2000餘輛；大鑫車業行獲得「潔淨定檢站獎」，透過場地綜合規劃及室內空間幾何構成手法，將新車展示間、維修及檢測區獨立，環境明亮整潔；獲得「車友之家」的幕後黑手有限公司，除了推行保、檢合一，機車可先保養再驗車，降低不合格率，更因待客如友的服務態度獲得此獎。