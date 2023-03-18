雲林縣每個漁港都有被堆置廢棄蚵架、廢漁網的陳痾，縣府陸續在台西、箔子寮、三條崙、金湖漁港設置漁業廢棄物暫置區，今年台子村漁港也設置一處，籲請漁民把不用的營生工具統一堆放在暫置區，勿把漁港當自家後院。

縣府農業處最近公告「雲林縣漁業廢棄物暫置區管理要點」，要求漁民把漁撈作業所產生的廢棄漁網具、養殖漁業產生廢棄物、漁船海上作業撈回的廢棄物放置於各漁港的漁廢暫置區。

農業處副處長蔡耿宇指出，自2020年起在台西漁港、箔子寮漁港，2021年在三條崙、金湖漁港，今年在台子村漁港設置漁廢暫置區，日前公告漁廢暫置區管理要點，要求漁民移除漁港內的用具，嚴重違規者以廢棄物清理法裁罰。

農業處說，每個漁港長年有被堆置漁業廢棄物的困擾，廢棄蚵棚、蚵架、蚵條最多，漁民聲稱「不是廢棄物，日後會修理，暫時放置一下」，致使漁港看凌亂不堪。

5個漁港的漁廢暫置區到去年為止，堆置量僅52.3公噸，農業處坦言漁民習慣仍有待改變。

雲林縣沿海鄉鎮也廢文蛤殼、廢蚵殼亂丟的難題，縣府2020年在台西鄉新興段設置廢棄文蛤、牡蠣殼暫置場，讓雲漁安心堆置，不必到處偷倒，迄今運入1795公噸，環保局使用1595公噸於抑制濁水溪揚塵，一舉二得。

農業處指出，近來極端氣候衝擊，養殖文蛤暴斃時有所聞，養殖業者常把大量死亡的文蛤堆置在產業道路或保安林帶，有礙觀瞻也影響環境衛生，但自從廢棄文蛤殼暫置區設置以後已改善許多。