第3屆竹科預防醫學論壇公益活動，18日在陽明交大博愛校區登場，此次論壇邀請到前衛生署副署長石曜堂、美國心臟學院院士林俊龍、台灣第1位運動醫學博士陳俊忠及前暨南大學校長李家同等多人接續演講，期待企業挺身而出，加上政策工具槓桿，引領並支持預防醫學。

竹科管理協會表示，第3屆竹科預防醫學論壇有別於前兩屆主談「身」的健康，今年拓展到「心、靈」健康議題，協會也邀請專家人士分享相關預防醫學與有助身心靈健康的方法，同時期許由竹科作為健康預防醫學開路先鋒，擴及百業支持「預防醫學論壇」，讓全民都健康。

受邀參加的市長高虹安表示，竹科園區產業是台灣非常重要科技經濟命脈，自己本身也曾在科技業擔任過相關職務，科技從業人員不僅工時長且壓力非常大，非常需要透過心靈方面的提升，以此紓解壓力保障身心健康。

她指出，現今全球進入ESG時代，員工健康是企業永續的關鍵，也更凸顯出預防醫學的重要性，期許由科技企業帶頭，落實及扎根預防醫學觀念，進而將觀念帶到家庭社區，預防方式包含透過運動、飲食，更可透過穿戴式裝置與客製化的智慧型居家監控系統，隨時監測身體相關的健康資訊。

高虹安強調，身體狀況資訊透過AI大數據可了解自己與他人的差異，得到分析跟改善建議，進而再延伸到醫學中心進行具體的健康改善。因此，預防醫學就像是一道安全閘門，在身體負荷或有狀況前，建立良好的生活習慣，遠離疾病。感謝竹科管理協會長期辦理竹科預防醫學論壇，共同向大眾宣導「預防勝於治療」觀念，攜手將新竹打造為健康城市。