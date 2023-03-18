世界客家博覽會今年8月將於桃園市登場，今年參與客家歌謠傳唱計畫的單位，需練唱世客博主題曲與《客家世界》2首指定曲目。圖為去年桃園市舉行客家傳統音樂節。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會今年8月將於桃園市登場，為推廣及保存客家音樂並激發在地認同，桃市府客家事務局辦理「客家歌謠傳唱計畫」，只要是在桃園登記立案的歌謠班或社團都能申請參與，每隊最高可申請3.8萬元補助，參與單位須練唱世客博主題曲與《客家世界》並提出練唱規畫，最後則要參加「千人傳唱」演出，共同為世客博增添亮點。

桃園客家歌謠傳唱補助計畫今年邁入第4年，客家局表示，過去透過輔導、扶植桃園在地歌謠社團與班隊，練習客家歌曲，推廣客家族群的傳統音樂精粹，並藉舉行成果競賽，表揚優秀隊伍。今年相當特別，桃園將舉辦世客博盛事，故藉此計畫，不僅活絡在地歌謠班隊，也盼透過世客博讓世界看見客家歌謠之美。

客家局說明，只要在桃園登記立案的歌謠班或社團都可申請，每團參與人數15至20人，申請單位須安排練唱世客博主題曲與《客家世界》共2首指定曲，並提出練唱課程規畫，歌曲音檔授權與詞譜等，將由客家局處理提供。

客家局提到，為配合世客博，將客家新音樂推廣到社區與生活，須依計畫內容設計課程，藉漸進式學習，疊加曲目難度與練唱技巧，推廣歌謠傳唱。參與隊伍後續還需參與客家局規畫的「千人傳唱」演出活動，共同為世客博增添亮點，申請至4月10日截止，每個單位最高補助3.8萬元。

此外，客家局也於4月8、9日辦理歌謠傳唱技巧課程講座，邀請歌手羅文裕與教授吳榮順，傳授現代、傳統的音樂技巧，民眾報名熱烈，2天場次皆已額滿。客家局也說，若民眾反映非常踴躍，會再研擬加開場次。