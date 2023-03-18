今日現場冠蓋雲集，有賴清德副總統、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、內政部部長林右昌、台中市長盧秀燕、彰化縣縣長王惠美、雲林縣縣長張麗善，及政、商、社福、學界等貴賓出席盛會觀禮祝福。

磐石會卸任會長百和興業-KY(8404)董事長鄭國?感謝去年全體會兄參與，期勉大家今年繼續支持會務運作。新任會長富旺國際開發(6219)董事長林正雄指出，放眼磐石會未來，有鑑於目前會員平均年齡為68歲，唯有新血加入，才有助推動更具競爭力的會務，因此本屆以「磐石納百川、世代齊發光」為主軸，1、預計會員人數將由110個會員擴增至為150名，並且納入新世代參與事務。2、打破競業加入條款，將和諧納為本會核心價值，團結才有兄弟般的溫暖。

林正雄指出表示，未來期望能與全國各縣市上市櫃公司協會串聯，推動全國聯合會的誕生！身為領導世界趨勢的重要供應鏈成員的推動者，更應齊心合作積極貢獻社會，關注世界趨勢，在環境永續挑戰中尋得機會，並藉由影響力改變不合時宜的法令，提升國家整體經濟增長。

針對近幾年最夯的國際潮流趨勢，就是ESG、永續、減碳，甚至興起綠色投資浪潮。目前政府尚未明定ESG規範，但有遠見的磐石菁英們在7~8年前倡議階段早已經開始落實應用，善盡社會企業責任，在去年更與東海大學、證券暨期貨市場發展基金會簽署三方合作備忘錄，聯手打造中部產業 ESG旗艦計畫。