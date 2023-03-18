行政院長陳建仁和經濟部長王美花等人18日到台中大甲溪視察水情。陳建仁說，因應水情挑戰，政府自去年8月就已超前部署，展開各項節水調度措施，再加上過去5年前瞻建設投入超過1300億元，從下游的防洪治水、中游的開發水源到上游的水庫集水區保育，強化區域支援功能，全台每日可增加近200萬噸水源，台灣水庫蓄水量及抵擋旱情的能力，已較百年大旱時期更加堅韌。

行政院長陳建仁強調，台灣水庫蓄水量及抵擋旱情的能力，已較百年大旱時期更加堅韌。(陳世宗攝)

行政院長陳建仁18日和經濟部長王美花與台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣和水利署長賴建信等人，到馬鞍壩視察大甲溪水情，關心大台中地區水情現況。

行政院長陳建仁和經濟部長王美花等人，18日到台中大甲溪視察水情，並聽取水利署介紹水情。(陳世宗攝)

賴建信簡報指出，目前台中用水量每天164萬噸，含支援彰化與苗栗每天12萬噸，德基水庫需多少則放多少，德基水庫放的水，不只石岡壩可以存；目前以枯旱情境想定並提前因應，擴大節水措施，農業加強灌溉管理，備援水源提前上場因應，中區水資源管裡規畫可滿足至2036年用水需求。

市長盧秀燕指出，她有點擔心扮烏鴉的角色，中央的報告報喜不報憂，希望院長能提前調度。(陳世宗攝)

盧秀燕說，台中市兩年前經歷百年大旱，當時遇到的困難歷歷在目，餘悸猶存，當時德基水庫曾降到只剩3％，很希望中部今年不要有此狀況。因應全球氣候變遷，氣象預報預估4月下雨天一樣偏少；她有點擔心扮烏鴉的角色，中央的報告報喜不報憂，希望院長能提前調度。

盧秀燕指出，國家制定水情燈號有其必要性，現在台中水情藍燈代表穩定、充裕，但目前德基水庫已降至60％、鯉魚潭水庫降至45％，因此她前兩次出席行政院會皆極力主張，台中市應提前由藍燈轉綠燈，預警民眾節約用水，公務同仁也才能因應燈號轉變做必要的預備動作。

立委江啟臣說，大甲溪是大台中的母親河，百年大旱慘況歷歷在目，根據統計，中部地區已有580多天未下大雨，如何確保供水穩定無虞、中水中用是所有市民朋友非常關心的事情，請行政院做出承諾，超前部署、有備無患，不要讓缺水惡夢再度上演。

陳建仁強調，2021年台灣面臨百年大旱的嚴峻挑戰，當年5月底中部地區的德基、鯉魚潭水庫蓄水量僅分別剩1％、2％，實施史上最長分區供水措施，在地方與中央政府攜手努力，做好超前部署才能安然度過難關。政府自去年8月即展開各項節水調度措施，包括跨區調度水源、增鑿抗旱水井；大家攜手合作，讓台灣成為一個更有韌性及永續的國家。