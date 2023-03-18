阿聯酋航空自2022～2023新財政年度初期，可售座位公里總數（Total ASKM）大幅提升31％，宣佈自2023年3月26日起逐步增加北半球夏季航班的座位數，8月起恢復以兩艙等A380旗艦客機執飛台北—杜拜航線，可享受阿聯酋航空著名機上貴賓休息室。

阿聯酋航空快速拓展飛行網絡，包括恢復5個航點、新增以色列特拉維夫航線、每週於現有航線中增加251個航班，並提升機上及地面服務。

阿聯酋航空商務長阿德南．卡辛（Adnan Kazim）表示， 阿聯酋航空財政年度起步得相對平靜，因為在杜拜國際機場北側跑道6月完成修復前暫緩營運拓展，自2022年7月才開始持續擴增。目前訂位狀況顯示旅客需求強勁，期望在整體條件許可下儘快恢復運能，同時升級機隊與產品。

目前阿聯酋航空的機隊中，有4架A380完成機艙翻新，配置全新內裝及豪華經濟艙座椅，隨著阿聯酋航空斥資20億美元的客艙與服務增強計劃加速進行，將有更多飛機加入服務。

阿聯酋航空將於接下來幾個月，於現有的歐洲、澳洲與非洲航線增加班次，並重啟數個東亞城市航線。

阿聯酋航空持續擴展A380客機營運據點，將在以下航點重啟相當具指標性的雙層客機服務：格拉斯哥（3月26日起）、卡薩布蘭卡（4月15日起）、北京（5月起）、上海（6月4日起）、尼斯（6月起）、伯明罕（7月起）、吉隆坡（8月起）、 台北（8月起）。