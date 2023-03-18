國民黨選策會終止運作 侯友宜微笑吐13字回應了 16:272023/03/18 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨選策會停止運作，新北市長侯友宜表示，大家共同努力，往好的方向前進。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨選策會急喊停 傅崐萁吐「8字」再喊話侯友宜 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨近日因選策會名單一事掀起風波，國民黨秘書長黃健庭今（18）日宣布，將停止該組織運作。對此，新北市長侯友宜今下午時也微笑回應，他表示「大家共同努力，往好的方向前進」，後續便未再多說。 國民黨選策會終止運作 盧秀燕說話了 兩岸關係不沾鍋 侯友宜競選罩門 國民黨選策會超快喊停 傅崐萁「8字」回應 #國民黨 #選策會 #侯友宜 #黃健庭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爆「黨內長輩要求低調」 游淑慧霸氣 7字回應 08:042023/03/18 政治 國民黨選策會喊停 民進黨：黑金成員化整為零 14:372023/03/18 政治 選策會沒了！國民黨將成立提名委員會 傳核心是「這4人」 14:482023/03/18 政治 張亞中諷民進黨看笑話 鍾沛君酸原來是傅主席 04:102023/03/18 政治要聞 國民黨選策會之亂 04:102023/03/18 政治要聞 懸缺2個月 謝衣鳯接國民黨彰縣主委 04:102023/03/18 地方新聞 國民黨宣布：即刻停止選策會運作 黃健庭認了「思慮不周」 11:192023/03/18 政治 新聞透視》選策會失控 黨主席難辭其咎 04:102023/03/18 政治要聞 國民黨停止選策會！徐巧芯「6字」回應網喊有救了 12:322023/03/18 政治 選策會爭議 朱立倫失分 04:102023/03/18 時論廣場 傅稱促成「國親合」 吳敦義陣營斥「扭曲事實」 04:102023/03/18 政治要聞 選策會爭議 藍憂馬王之爭重現 04:102023/03/18 政治要聞 喊出應該承擔讓台海穩定！ 侯友宜：兩岸和平才能國家太平 11:302023/03/18 政治 最新民調出現驚人變化 蔡正元曝「這2招」可救國民黨 10:492023/03/18 政治 肯定朱喊停選策會！ 游淑慧曝下一步「戰起來」 13:422023/03/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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