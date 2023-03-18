國民黨選策會急喊停 傅崐萁吐「8字」再喊話侯友宜

國民黨近日因選策會名單一事掀起風波，國民黨秘書長黃健庭今（18）日宣布，將停止該組織運作。對此，新北市長侯友宜今下午時也微笑回應，他表示「大家共同努力，往好的方向前進」，後續便未再多說。