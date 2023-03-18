國民黨「中央選戰策略會報」的成員名單惹議，黨中央今天宣布即日起終止選策會運作，回歸原本提名機制。針對名單日前對黨內開第一槍的台北市議員鍾沛君下午表示，數天來的轉折，最終清廉勝出，黨內能說真話，也能從善如流，國民黨雖然一度有負民眾期待，但謙卑會改進，短空長多。

台北市議員鍾沛君大讚國民黨快刀斬亂麻。（本報資料照片）

鍾沛君表示，期待未來提名，能保持公平公正，而國民黨如今最大利基，就是諸位優秀的縣市首長，務必採納這些最新民意。

鍾沛君指出，至於民進黨的好朋友們，抱歉這一局，沒有各位見縫插針的操作機會了。

另外北市議員徐巧芯下午受訪也表示，選舉過程中難免出現小小爭議，國民黨快速解決爭議避免黨內出現茶壺風暴，相信這樣的調整跟改變讓2024年國民黨團結，下架民進黨氣氛更加集中。

徐巧芯也提及，現在解散選策會，回歸到黨的機制會比較授權給地方黨部，這才是正確的方向，因為地方黨部才是最了解地方情況的單位，給予地方主委更多權力決定也是好的事情。

接著徐大讚新北市長侯友宜，強調侯表現讓一般民代都覺得不錯，至少他提出反黑金，滿多國民黨的政治人物都去底下留言。

至於朱立倫跟侯友宜若一起合作提名人選，是否可以發揮侯友宜最強母雞的影響力，徐說，不管是朱侯還是其他黨內大咖，只要大家能夠團結，尤其針對民進黨的監督能持續強力，才能讓民眾覺得要換黨做做看。