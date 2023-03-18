英僑服務處長何永海，18日參觀童綜合醫院停機坪。（童醫院提供）

童綜合醫院航空救援中心FORMOSA SOS執行國際醫療轉送服務已16年，出勤超過1000趟任務，服務了約30個國家，讓台灣人或其他國家的公民遭遇在異鄉生病或受傷時，在救援團隊安全護送下，及時地返回到自己的故鄉。英國在台辦事處英僑服務處長何永海18日會童醫院，期建立一個快速聯繫窗口，英國僑民若有醫療急難事件可以迅速啟動援助。

英國在台辦事處-英僑服務處處長何永海(Gareth Howell)18日拜會童綜合醫院時說，因2017年曾經由FORMOSA SOS國際醫療轉送團隊的幫忙，在余宣宏醫師安排聯繫下，協助英國保險救援公司派遣醫療團隊，將1名昏迷英國籍病人安全地送回英國，拜訪就是期望能建立一個快速的聯繫窗口。

何永海指出，自1992年以來，英僑服務處(即領事事務處)致力於協助英國僑民在台灣領事服務，包括護照遺失、遭遇重大傷害或疾病、死亡等，適時地給予相應對幫助。英國外交部(FCDO)在領事策略上側重加強與地方機構溝通合作，以利於友善夥伴關係與建構當地社會安全網，預防意外或危害發生。

童醫院FORMOSA SOS執行長盧立華說，人在異鄉遇到意外或生病時，語言不通及醫療費高昂是最大的困境，國際轉送服務就可提供隨時協助，幫助身處他鄉遭遇病痛的各國人士都能順利返回自己家鄉。國際轉送救援是由具有航空醫學知識的急重症與各專科醫師、護理師執行任務，能夠安全護送病人到達目的地。

副院長吳肇鑫表示，童醫院自2007年起開始執行國際醫療轉送服務，並創立FORMOSA SOS這個品牌，協助將旅外急重症台灣人或身處異國的外籍病人送回自己故鄉，迄今平均每年執行約百件國內外急重症患者轉送服務。未來將持續深化航空醫學相關教育訓練，增置航空醫療所需設備號召更多人才加入。