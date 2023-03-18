近日新北一家熱炒店的女廚師林彤，因為穿著清涼加上純熟技術爆紅，還被封為「炒飯正妹」，不過人紅是非多的她，近日遭爆料她其實是「AV導演」圤智雨（本名：郭震宇）力捧對象，被質疑是「想紅的sop」，對此，圤智雨也出面回應，認了是他一手操刀。

林彤因為穿著清涼炒飯，亮眼外型加上熟練甩鍋技巧，讓她瞬間爆紅，也被起底原本是電視廣告模特兒、活動主持人，但因為疫情工作量減少，才會到熱炒店當廚師，每週會兼職2天，而她也因為爆紅受到關注，也有不少工作邀約找上門，因此她也在臉書貼出聯絡人電話方便聯繫。

未料卻被發現聯絡人電話竟是AV導演圤智雨，遭質疑是「想紅的sop」，對此，圤智雨也在臉書回應緣由，表示自己是3年前和林彤結緣，當時就和她提出一個廚藝的計劃，而為了這個計畫，，2年多前他也送林彤去學習廚藝。

至於被質疑沒看過林彤在熱炒店幫忙，圤智雨也解釋，她一開始是在內廚，因為還在練習、功力不穩，等到她技術不錯了，才讓她到外場炒飯，也才有爆紅的一幕。圤智雨也澄清外界酸「自己拍自己上傳」，他坦言「我懂人性」，因此就算他人不到場，自然也會有宅男拍完上傳，「結果就跟我料的一樣」。

圤智雨也向網友喊話，「就算我是幕後推手那又怎樣？我本來就是網紅推手，搞得好像一副殺人放火一樣，有必要嗎？」