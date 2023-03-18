2023台北玫瑰展在花博舉行，為因應近日賞花遊客人潮，中山警分局為了降低行人的交通事故，特地前往花博公園新生園區宣導交通安全守則，提醒過馬路要走行人穿越道、遵循行人號誌，同時也針對轄內行人易聚集的中山、晴光、長春及建國市場進行宣導，不論大朋友、小朋友還是高齡朋友，清晨或晚上外出須「穿乎金」、攜帶反光配備、以降低意外發生。

警方到各市場宣導行人交通安全注意事項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方表示，交通部已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過的罰責，未來汽車行經行人穿越道不停讓行人通過及轉彎時不暫停讓行人優先通行，罰鍰將提升為3600元。

警方到各市場宣導行人交通安全注意事項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中山分局提醒，因花博公園新生園區周遭車流量較大，開車行經園區附近時，應遵守「慢、看、停」原則、行經行人穿越道時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，共創優質友善交通環境。