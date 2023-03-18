韓國人氣女團BLACKPINK18日、19日在高雄國家體育場開唱，吸引各地樂迷到場欣賞演唱會，BLACKPINK成員也在18日中午抵達小港機場，且走的是「國賓室VIP通道」，有人認為是高市府出手給予最高禮遇，但高市府強調，機場通關安排事宜市府皆無介入及干涉。

BLACKPINK成員在18日中午抵達小港機場，一大早就有上百名粉絲在大門外等候，主辦方也出動10輛保母車、數十名安保人員戒備，成員陸續走商務通道離開機場，並各自搭上豪華保母車前往下榻飯店，不過驚人的是，這次她們走的是「國賓室VIP通道」，有人認為這是高市府給予BLACKPINK的最高禮遇。

對此，高市府發言人周璟瑜表示，針對此次BLACKPINK高雄演場會，高雄市政府僅負責演唱會周邊交管措施及其他必要的行政協助，其餘均由主辦單位負責，有關機場通關安排事宜市府皆無介入及干涉，他們也尊重主辦單位安排。

航空警察局高雄分局表示，BLACKPINK是申請商務包機通關，是由航空站同意，負責旅客及貨物通關的CIQS配合執行。